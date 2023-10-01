Bendrovių katalogas
Tiket.com
Tiket.com Atlyginimai

Tiket.com atlyginimas svyruoja nuo $10,432 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $26,130 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Tiket.com. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/15/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $14.4K

Backend programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $24.1K
Verslo analitikas
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Duomenų analitikas
$14.1K
Duomenų mokslininkas
$26.1K
Produkto dizaineris
$10.4K
DUK

Didžiausią atlyginimą Tiket.com gauna Duomenų mokslininkas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $26,130. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tiket.com yra $14,215.

Kiti ištekliai