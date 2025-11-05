Bendrovių katalogas
Tidio
Tidio Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in Poland Tidio įmonėje svyruoja nuo PLN 276K iki PLN 401K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tidio bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

PLN 313K - PLN 364K
Poland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
PLN 276KPLN 313KPLN 364KPLN 401K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Tidio?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Tidio in Poland siekia metinę bendrą kompensaciją PLN 400,661. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tidio Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in Poland yra PLN 276,086.

