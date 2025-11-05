Bendrovių katalogas
Tide
Tide Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in Romania Tide įmonėje svyruoja nuo RON 151K iki RON 211K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tide bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

RON 163K - RON 190K
Romania
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tide kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Tide in Romania siekia metinę bendrą kompensaciją RON 211,271. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tide Personalo specialistas pozicijai in Romania yra RON 150,908.

