Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in India paketo suma Tide įmonėje yra ₹3.15M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tide bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tide
Product Manager
Hyderabad, TS, India
Iš viso per metus
₹3.15M
Lygis
A3
Bazinis
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
6 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Naujausi atlyginimų pateikimai
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tide kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Tide in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹6,820,629. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tide Produkto vadovas pozicijai in India yra ₹3,154,067.

