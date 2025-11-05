Bendrovių katalogas
Tide
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Produkto dizaineris

  • Visi Produkto dizaineris atlyginimai

Tide Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in United Kingdom Tide įmonėje svyruoja nuo £38.6K iki £54.9K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tide bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Produkto dizaineris pateikimų įmonėje Tide kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tide kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Produkto dizaineris pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai Tide in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £54,933. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tide Produkto dizaineris pozicijai in United Kingdom yra £38,639.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Tide

Susijusios bendrovės

  • Facebook
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Netflix
  • Square
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai