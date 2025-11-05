Bendrovių katalogas
Tide
Tide Finansų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Finansų analitikas bendra kompensacija in India Tide įmonėje svyruoja nuo ₹574K iki ₹837K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tide bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹659K - ₹752K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹574K₹659K₹752K₹837K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tide kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Finansų analitikas pozicijai Tide in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹836,648. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tide Finansų analitikas pozicijai in India yra ₹574,309.

