Vidutinė Pardavimų inžinierius bendra kompensacija in United States TIBCO Software įmonėje svyruoja nuo $225K iki $307K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TIBCO Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$241K - $292K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$225K$241K$292K$307K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimų inžinierius pozicijai TIBCO Software in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $307,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TIBCO Software Pardavimų inžinierius pozicijai in United States yra $225,250.

