TIBCO Software
TIBCO Software Pardavimai Atlyginimai

Vidutinė Pardavimai kompensacijos in United States paketo suma TIBCO Software įmonėje yra $215K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TIBCO Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
TIBCO Software
Sales
hidden
Iš viso per metus
$150K
Lygis
-
Bazinis
$150K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
5 Metai
Kokie yra karjeros lygiai TIBCO Software?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai TIBCO Software in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $246,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TIBCO Software Pardavimai pozicijai in United States yra $115,000.

