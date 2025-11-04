Bendrovių katalogas
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Mechanikos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Mechanikos inžinierius bendra kompensacija in Hungary ThyssenKrupp įmonėje svyruoja nuo HUF 10.74M iki HUF 15.27M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThyssenKrupp bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

HUF 12.16M - HUF 13.85M
Hungary
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
HUF 10.74MHUF 12.16MHUF 13.85MHUF 15.27M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Didžiausias atlyginimų paketas Mechanikos inžinierius pozicijai ThyssenKrupp in Hungary siekia metinę bendrą kompensaciją HUF 15,269,776. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThyssenKrupp Mechanikos inžinierius pozicijai in Hungary yra HUF 10,740,605.

