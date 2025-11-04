Bendrovių katalogas
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Techninės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Techninės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Liechtenstein ThyssenKrupp įmonėje svyruoja nuo CHF 86.1K iki CHF 125K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThyssenKrupp bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CHF 97.7K - CHF 113K
Liechtenstein
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CHF 86.1KCHF 97.7KCHF 113KCHF 125K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninės įrangos inžinierius pozicijai ThyssenKrupp in Liechtenstein siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 124,994. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThyssenKrupp Techninės įrangos inžinierius pozicijai in Liechtenstein yra CHF 86,130.

