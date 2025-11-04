Bendrovių katalogas
Thryve Digital Health Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas bendra kompensacija in India Thryve Digital Health įmonėje svyruoja nuo ₹2.26M iki ₹3.21M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Thryve Digital Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹2.57M - ₹3.04M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹2.26M₹2.57M₹3.04M₹3.21M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Thryve Digital Health in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,207,812. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thryve Digital Health Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹2,259,415.

