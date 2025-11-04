Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in India Thrillophilia įmonėje svyruoja nuo ₹791K iki ₹1.1M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Thrillophilia bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!