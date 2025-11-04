Vidutinė Programinės įrangos inžinierius bendra kompensacija in Czech Republic ThreatMark įmonėje svyruoja nuo CZK 1.27M iki CZK 1.78M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThreatMark bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
