ThousandEyes
ThousandEyes Atlyginimai

ThousandEyes atlyginimas svyruoja nuo $38,997 bendros metinės kompensacijos Klientų sėkmė žemiausiame taške iki $673,891 Pardavimai aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų ThousandEyes. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $237K
Klientų sėkmė
$39K
Produkto dizaineris
$279K

Produkto vadovas
$412K
Pardavimai
$674K
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

34%

METAI 3

ThousandEyes kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (11.00% per periodą)

  • 34% teisės įgyjamos 3rd-METAI (11.33% per periodą)

DUK

Didžiausią atlyginimą ThousandEyes gauna Pardavimai at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $673,891. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThousandEyes yra $279,098.

