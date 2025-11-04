Bendrovių katalogas
ThoughtWorks
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Techninių programų vadovas

  • Visi Techninių programų vadovas atlyginimai

ThoughtWorks Techninių programų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Techninių programų vadovas bendra kompensacija in Canada ThoughtWorks įmonėje svyruoja nuo CA$154K iki CA$214K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtWorks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$165K - CA$194K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$154KCA$165KCA$194KCA$214K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Techninių programų vadovas pateikimų įmonėje ThoughtWorks kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai ThoughtWorks?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Techninių programų vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai ThoughtWorks in Canada siekia metinę bendrą kompensaciją CA$213,955. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThoughtWorks Techninių programų vadovas pozicijai in Canada yra CA$153,609.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų ThoughtWorks

Susijusios bendrovės

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai