ThoughtWorks
  • Sprendimų architektas

  • Visi Sprendimų architektas atlyginimai

ThoughtWorks Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in India paketo suma ThoughtWorks įmonėje yra ₹6.25M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtWorks bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Iš viso per metus
₹6.25M
Lygis
L5
Bazinis
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
5-10 Metai
Patirties metai
11+ Metai
Kokie yra karjeros lygiai ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Įtraukti pareigybių pavadinimai

Duomenų architektas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai ThoughtWorks in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹9,141,590. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThoughtWorks Sprendimų architektas pozicijai in India yra ₹6,247,419.

