Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India ThoughtSpot įmonėje svyruoja nuo ₹3.42M per year MTS 2 lygiui iki ₹11.92M per year Staff Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹5.33M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtSpot bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
ThoughtSpot kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą