ThoughtSpot
ThoughtSpot Produkto dizaineris Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaineris bendra kompensacija in India ThoughtSpot įmonėje svyruoja nuo ₹2.29M iki ₹3.2M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtSpot bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

₹2.46M - ₹2.9M
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ThoughtSpot kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaineris pozicijai ThoughtSpot in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,196,506. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThoughtSpot Produkto dizaineris pozicijai in India yra ₹2,294,928.

