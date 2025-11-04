Bendrovių katalogas
ThoughtSpot
ThoughtSpot Korporacijos plėtra Atlyginimai

Vidutinė Korporacijos plėtra bendra kompensacija ThoughtSpot įmonėje svyruoja nuo $136K iki $190K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą ThoughtSpot bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$147K - $171K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$136K$147K$171K$190K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

ThoughtSpot kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Korporacijos plėtra pozicijai ThoughtSpot siekia metinę bendrą kompensaciją $190,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija ThoughtSpot Korporacijos plėtra pozicijai yra $136,000.

