Bendrovių katalogas
Thought Machine
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Techninių programų vadovas

  • Visi Techninių programų vadovas atlyginimai

Thought Machine Techninių programų vadovas Atlyginimai

Techninių programų vadovas kompensacija in United Kingdom Thought Machine įmonėje svyruoja nuo £77.9K per year IC2 lygiui iki £140K per year IC3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United Kingdom paketo suma yra £122K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Thought Machine bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Žiūrėti 1 daugiau lygių
Pridėti atlyginimąPalyginti lygius
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Thought Machine kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Techninių programų vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Techninių programų vadovas pozicijai Thought Machine in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £167,612. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thought Machine Techninių programų vadovas pozicijai in United Kingdom yra £112,275.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Thought Machine

Susijusios bendrovės

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai