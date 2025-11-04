Techninių programų vadovas kompensacija in United Kingdom Thought Machine įmonėje svyruoja nuo £77.9K per year IC2 lygiui iki £140K per year IC3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United Kingdom paketo suma yra £122K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Thought Machine bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Thought Machine kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)