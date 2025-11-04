Bendrovių katalogas
Thought Machine
Thought Machine Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in United Kingdom paketo suma Thought Machine įmonėje yra £181K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Thought Machine bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Iš viso per metus
£181K
Lygis
M3
Bazinis
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Priedas
£9.6K
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Thought Machine?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Thought Machine kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinerijos vadovas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai Thought Machine in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £192,448. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thought Machine Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in United Kingdom yra £142,544.

