Bendrovių katalogas
Thought Machine
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Personalo specialistas

  • Visi Personalo specialistas atlyginimai

Thought Machine Personalo specialistas Atlyginimai

Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in United Kingdom Thought Machine įmonėje svyruoja nuo £56.6K iki £77.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Thought Machine bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 2 daugiau Personalo specialistas pateikimų įmonėje Thought Machine kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Thought Machine kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Personalo specialistas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Personalo specialistas pozicijai Thought Machine in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £77,296. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thought Machine Personalo specialistas pozicijai in United Kingdom yra £56,639.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Thought Machine

Susijusios bendrovės

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai