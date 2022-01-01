Bendrovių katalogas
Thought Machine
Thought Machine Atlyginimai

Thought Machine atlyginimas svyruoja nuo $77,555 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $237,936 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Thought Machine. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programinės įrangos inžinierius
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $238K
Techninių programų vadovas
Median $161K

Produkto vadovas
Median $110K
Klientų sėkmė
$182K
Personalo specialistas
$88K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Thought Machine kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Thought Machine gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $237,936. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thought Machine yra $145,990.

