Bendrovių katalogas
Thorogood
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Duomenų analitikas

  • Visi Duomenų analitikas atlyginimai

Thorogood Duomenų analitikas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų analitikas kompensacijos in India paketo suma Thorogood įmonėje yra ₹1.2M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Thorogood bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹1.2M
Lygis
L1
Bazinis
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹249K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Thorogood?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Duomenų analitikas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų analitikas pozicijai Thorogood in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹1,659,481. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thorogood Duomenų analitikas pozicijai in India yra ₹1,180,920.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Thorogood

Susijusios bendrovės

  • Google
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Spotify
  • Flipkart
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai