Thoma Bravo
Thoma Bravo Investicijų bankininkas Atlyginimai

Vidutinė Investicijų bankininkas bendra kompensacija in United States Thoma Bravo įmonėje svyruoja nuo $85K iki $119K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Thoma Bravo bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$92K - $107K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$85K$92K$107K$119K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Thoma Bravo?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Investicijų bankininkas pozicijai Thoma Bravo in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $119,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thoma Bravo Investicijų bankininkas pozicijai in United States yra $85,000.

