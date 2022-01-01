Bendrovių katalogas
Thinkific
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Thinkific Atlyginimai

Thinkific atlyginimas svyruoja nuo $66,637 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $150,565 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Thinkific. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produkto vadovas
Median $103K
Programinės įrangos inžinierius
Median $108K

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Verslo analitikas
$108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Klientų aptarnavimas
$75.4K
Rinkodaros operacijos
$73K
Produkto dizaineris
$139K
Personalo specialistas
$66.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$151K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Thinkific kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Thinkific gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $150,565. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thinkific yra $105,321.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Thinkific

Susijusios bendrovės

  • Top Hat
  • Juniper Square
  • Checkfront
  • Toptal
  • Modis
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai