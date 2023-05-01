Bendrovių katalogas
THINK Surgical
THINK Surgical Atlyginimai

THINK Surgical atlyginimas svyruoja nuo $71,244 bendros metinės kompensacijos Biomedicinos inžinierius žemiausiame taške iki $165,825 Produkto dizaino vadovas aukščiausiame taške.

Programinės įrangos inžinierius
Median $163K
Biomedicinos inžinierius
$71.2K
Produkto dizaineris
$159K

Produkto dizaino vadovas
$166K
DUK

Didžiausią atlyginimą THINK Surgical gauna Produkto dizaino vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $165,825. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija THINK Surgical yra $160,683.

