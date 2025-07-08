Bendrovių katalogas
The Stepstone Group
The Stepstone Group Atlyginimai

The Stepstone Group atlyginimas svyruoja nuo $52,462 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $184,677 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų The Stepstone Group. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/2/2025

$160K

Duomenų mokslo vadovas
$185K
Duomenų mokslininkas
$94.4K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produkto vadovas
$101K
Pardavimai
$52.5K
Programinės įrangos inžinierius
$109K
DUK

The highest paying role reported at The Stepstone Group is Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $184,677. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Stepstone Group is $103,850.

