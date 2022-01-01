Bendrovių katalogas
Thales
Thales Atlyginimai

Thales atlyginimas svyruoja nuo $20,100 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $176,880 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške.

$160K

Programinės įrangos inžinierius
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Kibernetinio saugumo analitikas
Median $73K
Sprendimų architektas
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Duomenų mokslininkas
Median $40.2K
Pardavimai
Median $161K
Administracijos asistentas
$48.8K
Aviacijos ir kosmoso inžinierius
$76K
Chemijos inžinierius
$20.5K

Tyrimų inžinierius

Elektros inžinierius
$66.9K
Techninės įrangos inžinierius
$23.5K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$20.1K
Teisiniai reikalai
$64.1K
Mechanikos inžinierius
$86.5K
Optikos inžinierius
$41.9K
Produkto dizaineris
$175K
Produkto vadovas
$65K
Projektų vadovas
$90.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$177K
Techninių programų vadovas
$52.7K
Techninis rašytojas
$44K
UX tyrinėtojas
$70.7K
DUK

Didžiausią atlyginimą Thales gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $176,880. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Thales yra $65,001.

Kiti ištekliai