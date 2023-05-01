Bendrovių katalogas
TG-17
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

TG-17 Atlyginimai

TG-17 vidutinis atlyginimas yra $248,750 Programinės įrangos inžinierius . Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų TG-17. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
$249K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą TG-17 gauna Programinės įrangos inžinierius at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $248,750. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TG-17 yra $248,750.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų TG-17

Susijusios bendrovės

  • Databricks
  • Roblox
  • DoorDash
  • Tesla
  • Microsoft
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tg-17/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.