Tesla
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

  • United States

Tesla Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius Atlyginimai United States vietovėje

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Tesla įmonėje svyruoja nuo $127K per year P1 lygiui iki $242K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $200K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tesla bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
Associate Engineer(Pradedančiojo lygis)
$127K
$116K
$10.5K
$286
P2
Engineer
$169K
$136K
$32.8K
$0
P3
Senior Engineer
$206K
$159K
$47.4K
$0
P4
Staff Engineer
$242K
$177K
$65K
$0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Tesla kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Tesla kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius pozicijai Tesla in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $245,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tesla Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $195,000.

