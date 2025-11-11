Tinklų inžinierius kompensacija in United States Tesla įmonėje svyruoja nuo $206K per year P2 lygiui iki $330K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $331K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tesla bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$206K
$155K
$51.3K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$330K
$215K
$104K
$11.5K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Tesla kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
