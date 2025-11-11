UX dizaineris kompensacija in San Francisco Bay Area Tesla įmonėje svyruoja nuo $135K per year P1 lygiui iki $430K per year P4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $180K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tesla bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
P1
$135K
$108K
$26.7K
$0
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$154K
$25.3K
$0
P4
$430K
$186K
$244K
$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Tesla kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
