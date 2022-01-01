Tesco Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Tesco va da $6,071 in compensazione totale all'anno per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità inferiore a $160,217 per un Produkto dizaineris all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tesco. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $104K
Produkto vadovas
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Duomenų mokslininkas
Median $91.3K
Techninis programų vadovas
Median $48.2K
Administracinis asistentas
Median $30.8K
Pardavimai
Median $31.8K
Buhalteris
$44.1K

Techninis apskaitininkas

Verslo plėtra
$100K
Kopijų rašytojas
$38.5K
Klientų aptarnavimas
$32K
Duomenų analitikas
$63.7K
Duomenų mokslo vadovas
$64.2K
Finansų analitikas
$137K
Grafinis dizaineris
$121K
Žmogiškieji ištekliai
$6.1K
Informacinių technologijų specialistas
$78.2K
Teisinis
$33.7K
Vadybos konsultantas
$85.6K
Produkto dizaineris
$160K
Atrankos specialistas
$47.8K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Tesco è Produkto dizaineris at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $160,217. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Tesco è di $63,729.

