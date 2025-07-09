Directory delle Aziende
Tennr
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Tennr Stipendi

L'intervallo di stipendi di Tennr va da $24,971 in compensazione totale all'anno per un Programų inžinierius all'estremità inferiore a $261,685 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tennr. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Produkto vadovas
$262K
Programų inžinierius
$25K
Sprendimų architektas
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Tennr è Produkto vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $261,685. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Tennr è di $159,200.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Tennr

Aziende correlate

  • Pinterest
  • Uber
  • Spotify
  • Apple
  • SoFi
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse