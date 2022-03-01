Directory delle Aziende
Tencent Holdings
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Tencent Holdings Stipendi

L'intervallo di stipendi di Tencent Holdings va da $43,084 in compensazione totale all'anno per un Verslo analitikas all'estremità inferiore a $666,650 per un Informacinių technologijų specialistas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tencent Holdings. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Verslo analitikas
$43.1K
Verslo plėtra
$108K
Duomenų mokslininkas
$63.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Informacinių technologijų specialistas
$667K
Teisinis
$301K
Partnerių vadovas
$158K
Produkto vadovas
$55.9K
Programų inžinierius
$102K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Tencent Holdings è Informacinių technologijų specialistas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $666,650. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Tencent Holdings è di $104,824.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Tencent Holdings

Aziende correlate

  • Kakao
  • Airtel India
  • Vodafone
  • Serco
  • Mail.ru Group
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse