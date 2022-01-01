Tenable Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Tenable va da $43,447 in compensazione totale all'anno per un Duomenų mokslininkas all'estremità inferiore a $487,775 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tenable. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Produkto vadovas
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Programų inžinierius
Median $149K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Pardavimai
Median $170K

Klientų sėkmė
$214K
Duomenų mokslininkas
$43.4K
Informacinių technologijų specialistas
$83.6K
Rinkodaros operacijos
$67.3K
Produkto dizaineris
$127K
Atrankos specialistas
$140K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$205K
Sprendimų architektas
$276K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Tenable, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Tenable è Produkto vadovas at the Principal Product Manager level con una compensazione totale annuale di $487,775. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Tenable è di $159,516.

