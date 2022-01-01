Tempus Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Tempus va da $29,108 in compensazione totale all'anno per un Administracinis asistentas all'estremità inferiore a $256,275 per un Pardavimai all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Tempus. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $185K

Produkto vadovas
Median $152K
Administracinis asistentas
$29.1K
Verslo analitikas
$68.6K
Klientų aptarnavimas
$56.8K
Klientų sėkmė
$69.7K
Duomenų analitikas
$79.6K
Programų vadovas
$84.6K
Pardavimai
$256K
Kibernetinio saugumo analitikas
$140K
Techninis rašytojas
$76.4K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Tempus, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

La compensació total anual mediana informada a Tempus és de $128,945.

