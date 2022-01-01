Directory delle Aziende
Tempo Stipendi

L'intervallo di stipendi di Tempo va da $2,472 in compensazione totale all'anno per un Sprendimų architektas all'estremità inferiore a $248,750 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore.

$160K

Programų inžinierius
Median $154K
Produkto dizaineris
Median $167K
Verslo operacijų vadovas
$102K

Verslo analitikas
$139K
Duomenų mokslininkas
$85.2K
Aparatinės įrangos inžinierius
$131K
Žmogiškieji ištekliai
$204K
Produkto vadovas
$78.3K
Atrankos specialistas
$84.6K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$249K
Sprendimų architektas
$2.5K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Tempo är Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $248,750. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Tempo är $130,650.

