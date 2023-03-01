Bendrovių katalogas
Telia
Telia Atlyginimai

Telia atlyginimas svyruoja nuo $38,667 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $115,247 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Telia. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $89.8K
Produkto vadovas
Median $71.7K
Klientų aptarnavimas
$38.7K

Duomenų mokslininkas
$75.7K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$102K
Pardavimai
$75.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$115K
Sprendimų architektas
$75.3K
DUK

Didžiausią atlyginimą Telia gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $115,247. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Telia yra $75,533.

