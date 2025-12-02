Bendrovių katalogas
Teladoc Health
Teladoc Health Sprendimų architektas Atlyginimai

Vidutinė Sprendimų architektas kompensacijos in United States paketo suma Teladoc Health įmonėje yra $305K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Teladoc Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Iš viso per metus
$305K
Lygis
-
Bazinis
$195K
Stock (/yr)
$75K
Priedas
$35K
Metai įmonėje
5 Metai
Patirties metai
15 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Teladoc Health?
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Teladoc Health kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Sprendimų architektas pozicijai Teladoc Health in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $320,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Teladoc Health Sprendimų architektas pozicijai in United States yra $291,000.

Kiti ištekliai

