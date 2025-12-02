Vidutinė Personalo specialistas bendra kompensacija in United States Teladoc Health įmonėje svyruoja nuo $170K iki $238K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Teladoc Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
Teladoc Health kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)
