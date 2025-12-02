Bendrovių katalogas
Teladoc Health
Teladoc Health Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Duomenų mokslininkas kompensacija in United States Teladoc Health įmonėje svyruoja nuo $138K per year Data Scientist II lygiui iki $264K per year Senior Data Scientist lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $161K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Teladoc Health bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Žiūrėti 3 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Teladoc Health kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Sveikatos informatika

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Teladoc Health in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $263,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Teladoc Health Duomenų mokslininkas pozicijai in United States yra $143,000.

Kiti ištekliai

