Teladoc Health Atlyginimai

Teladoc Health atlyginimas svyruoja nuo $49,670 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $305,000 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Teladoc Health. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Duomenų mokslininkas
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Sveikatos informatikos specialistas

Produkto vadovas
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $270K
Produkto dizaineris
Median $163K

UX dizaineris

Sprendimų architektas
Median $305K
Rinkodara
Median $98.8K
Klientų aptarnavimas
$49.7K
Klientų sėkmė
$109K
Personalo specialistas
$199K
Pardavimai
$294K
Techninių programų vadovas
$204K
UX tyrinėtojas
$206K
Teisių įgijimo grafikas

33%

METAI 1

33%

METAI 2

33%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Teladoc Health kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)

  • 33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)

DUK

Didžiausią atlyginimą Teladoc Health gauna Sprendimų architektas su metine bendra kompensacija $305,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Teladoc Health yra $178,333.

