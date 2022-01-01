Teladoc Health Atlyginimai

Teladoc Health atlyginimas svyruoja nuo $49,670 bendros metinės kompensacijos Klientų aptarnavimas žemiausiame taške iki $305,000 Sprendimų architektas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Teladoc Health. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
33%
METAI 1
33%
METAI 2
33%
METAI 3
Teladoc Health kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.00% kas metus)
33% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.00% kas metus)
