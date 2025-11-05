Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacija in Greater Bengaluru Tekion įmonėje svyruoja nuo ₹5.29M per year L1 lygiui iki ₹5.93M per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹6.92M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tekion bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Tekion kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)