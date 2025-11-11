Bendrovių katalogas
Tekion
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Saugumo programinės įrangos inžinierius

  • India

Tekion Saugumo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai India vietovėje

Vidutinė Saugumo programinės įrangos inžinierius kompensacijos in India paketo suma Tekion įmonėje yra ₹3.51M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tekion bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Tekion
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹3.51M
Lygis
L3
Bazinis
₹3.51M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹0
Metai įmonėje
4 Metai
Patirties metai
4 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Tekion kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Saugumo programinės įrangos inžinierius pozicijai Tekion in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹14,833,049. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tekion Saugumo programinės įrangos inžinierius pozicijai in India yra ₹3,506,752.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Tekion

Susijusios bendrovės

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai