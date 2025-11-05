Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Chennai Metropolitan Area Tekion įmonėje svyruoja nuo ₹1.61M per year L1 lygiui iki ₹3.28M per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Chennai Metropolitan Area paketo suma yra ₹1.45M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tekion bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Tekion kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
