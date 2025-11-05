Bendrovių katalogas
Produkto vadovas kompensacija in Greater Bengaluru Tekion įmonėje svyruoja nuo ₹2.96M per year L1 lygiui iki ₹6.34M per year L4 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹3.44M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Tekion bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
Associate Product Manager
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
Product Manager
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
Senior Product Manager
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
Staff Product Manager
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
Options

Tekion kompanijoje Options taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Tekion in Greater Bengaluru siekia metinę bendrą kompensaciją ₹6,341,754. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tekion Produkto vadovas pozicijai in Greater Bengaluru yra ₹3,063,959.

