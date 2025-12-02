Bendrovių katalogas
TechTarget Rinkodara Atlyginimai

Vidutinė Rinkodara bendra kompensacija in United States TechTarget įmonėje svyruoja nuo $87.2K iki $122K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TechTarget bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$94.5K - $114K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$87.2K$94.5K$114K$122K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai TechTarget?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Rinkodara pozicijai TechTarget in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $121,800. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TechTarget Rinkodara pozicijai in United States yra $87,150.

