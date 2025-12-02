Bendrovių katalogas
TechStyle Fashion Group
TechStyle Fashion Group Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in United States TechStyle Fashion Group įmonėje svyruoja nuo $96.6K iki $135K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą TechStyle Fashion Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/2/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$104K - $122K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$96.6K$104K$122K$135K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai TechStyle Fashion Group?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai TechStyle Fashion Group in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $134,550. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija TechStyle Fashion Group Valdymo konsultantas pozicijai in United States yra $96,600.

Kiti ištekliai

